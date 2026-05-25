Суд арестовал екатеринбурженку за свастику на плакате с Владимиром Путиным

Инцидент произошел утром 10 мая 2026 года. Девушка нарисовала черным маркером свастику на плакате с изображением президента, который был размещен на информационном стенде на улице Вайнера в Екатеринбурге.
Порча плаката была зафиксирована камерами видеонаблюдения. В ходе разбирательства девушка признала вину и пояснила, что сделала рисунок «ради шутки». По данным суда, она не состояла в экстремистских организациях и ранее к административной ответственности за аналогичные правонарушения не привлекалась.
При назначении наказания суд учел характер совершенного правонарушения, личность нарушительницы, а также отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств.