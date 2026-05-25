«Шансов выжить не было»: директор филиала ЛГПУ рассказал о гибели студентов при ударе ВСУ по Старобельску

Директор старобельского филиала ЛГПУ Игорь Маршуба в эфире «Соловьёв Live» рассказал, что студенты погибли мгновенно под завалами рухнувшего здания общежития. Здание сложилось с пятого по первый этаж, спастись удалось только одному юноше.

Василий Лейко
Источник: РИА "Новости"

Студенты, погибшие при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, погибли мгновенно под завалами рухнувшего здания. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал директор старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Игорь Маршуба, сообщает ИС «Вести».

По его словам, в момент атаки учащиеся находились внутри и не успели покинуть помещение. Из-за прямого попадания здание общежития полностью сложилось с пятого по первый этаж.

«Дети погибли сразу. В тот момент они даже не успели выбежать. Первый удар пришелся именно туда, и они погибли под завалами. Там не было шансов», — рассказал Маршуба.

Директор филиала добавил, что спастись удалось только одному юноше, который находился на последнем, пятом этаже. При обрушении строительные плиты сложились таким образом, что молодой человек остался жив.

В результате удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске 22 мая погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Владимир Путин назвал атаку на гражданский объект подтверждением неонацистской сущности Киева.