В селе под Воронежем глава ТСЖ присвоил деньги под видом ремонта системы водоснабжения

В Острогожском районе Воронежской области возбудили дело на председателя ТСЖ, подозреваемого в присвоении средств.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи возбудили уголовное дело на 59-летнего жителя Острогожского района, подозреваемого в присвоении средств.

В июле 2025 года председатель правления ТСЖ в одном из сел присвоил деньги товарищества, сделав фиктивный акт о приобретении комплектующих и расходных материалов для ремонта системы водоснабжения. В реальности же они не приобретались, и факт вскрылся после жалоб сельчан на постоянные проблемы с водоснабжением. После чего председателем ТСЖ заинтересовались правоохранители.

— Подозреваемый признался в содеянном, по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

