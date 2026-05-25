В селе под Воронежем глава ТСЖ присвоил деньги под видом ремонта системы водоснабжения

В июле 2025 года председатель правления ТСЖ в одном из сел присвоил деньги товарищества, сделав фиктивный акт о приобретении комплектующих и расходных материалов для ремонта системы водоснабжения. В реальности же они не приобретались, и факт вскрылся после жалоб сельчан на постоянные проблемы с водоснабжением. После чего председателем ТСЖ заинтересовались правоохранители.