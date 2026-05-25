Шаровая молния привела к пожару в частном доме в российском регионе

Шаровая молния ударила по дому в селе Сторожевск Республики Коми, вызвав серьезные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сообщается, что из-за удара молнии частино сгорел частный дом. Пожар охватил 30 квадратов. Пострадавших в результате происшествия нет.
До этого сообщалось, что шаровая молния ударила по двухквартирному деревянному дому, расположенному в городе Шенкурск Архангельской области. Повреждения получила обшивка и внутренняя часть стены. Пострадавших также нет.
Ранее в МЧС России предупредили жителей Москвы о грозе и усилении ветра. Жителям и гостям столицы посоветовали парковаться в безопасных местах. На улице им рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.
