Лодка с людьми затонула в Финском заливе у Кронштадта. По предварительной информации, судно отнесло далеко от берега, где и появилась пробоина. Лодка начала быстро наполняться водой. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Трое пассажиров успели надеть спасательные жилеты и выплыли на поверхность. Их жизни ничего не угрожает.