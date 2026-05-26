Лодка с людьми затонула в Финском заливе у Кронштадта

Трое пассажиров успели надеть спасательные жилеты и выплыли на поверхность.

Источник: Комсомольская правда

Лодка с людьми затонула в Финском заливе у Кронштадта. По предварительной информации, судно отнесло далеко от берега, где и появилась пробоина. Лодка начала быстро наполняться водой. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Трое пассажиров успели надеть спасательные жилеты и выплыли на поверхность. Их жизни ничего не угрожает.

— Люди спасены катером ПСС, доставляются к берегу. Их осмотрит скорая помощь, — рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

Ситуация находится под контролем соответствующих органов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что мины НАТО нашли на судне из Бельгии, прибывшем в порт в Ленобласти. Танкер «Аррхениус» прибыл в Усть-Лугу 20 мая из бельгийского Антверпена. Он должен был заправиться в России, а потом отправиться в турецкий Самсун. При досмотре танкера водолазы обнаружили на корпусе взрывные устройства — морские магнитные мины заводского производства.

