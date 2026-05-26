Лодка с людьми затонула в Финском заливе у Кронштадта. По предварительной информации, судно отнесло далеко от берега, где и появилась пробоина. Лодка начала быстро наполняться водой. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Трое пассажиров успели надеть спасательные жилеты и выплыли на поверхность. Их жизни ничего не угрожает.
— Люди спасены катером ПСС, доставляются к берегу. Их осмотрит скорая помощь, — рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.
Ситуация находится под контролем соответствующих органов.
