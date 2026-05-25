СК исключил версии о побеге или похищении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

Двое взрослых и их пятилетняя дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка и не вернулась. Активная фаза поисков велась до середины октября и была свернута после того, как в тайге установился устойчивый снежный покров.