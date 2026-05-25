СК исключил версии о побеге или похищении пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

Следователи опровергли версии о побеге и похищении семьи Усольцевых, пропавшей в походе в Красноярском крае. В работе остаются две версии: несчастный случай или преступление.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Версии о побеге или похищении семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Красноярском крае осенью прошлого года, не подтвердились. Об этом РИА Новости сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сейчас следователи планомерно отрабатывают две оставшиеся версии произошедшего: несчастный случай или совершение в отношении членов семьи преступления.

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения», — пояснила представитель следствия.

Поиски семьи, приостановленные зимой из-за погоды, возобновились 23 мая. В Манско-Уярский округ на три дня выехали спасатели, сотрудники СК и волонтеры «ЛизаАлерт».

Двое взрослых и их пятилетняя дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка и не вернулась. Активная фаза поисков велась до середины октября и была свернута после того, как в тайге установился устойчивый снежный покров.