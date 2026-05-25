В Ингушетии десятки детей эвакуировали из-за подтопления

В Ингушетии в результате подтопления эвакуировали 75 местных жителей, в том числе 30 детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

«Всего по состоянию на 18:00 эвакуировано 75 человек, из них 30 детей, маломобильных граждан среди эвакуированных нет», — говорится в сообщении.

Также, в МЧС добавили, что эвакуируемые отказались от размещения в пунктах временного размещения и решили остановиться у родственников.

В связи с угрозой паводков, председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин потребовал усилить мониторинг ситуации в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах. МЧС уже создало круглосуточный штаб для отслеживания уровня воды. Муниципалитеты получили указание укрепить потенциально опасные зоны, а пункты временного размещения приведены в готовность.

До этого сообщалось, что в Ингушетии из-за ливней подтоплены 15 домов в Карабулаке и 22 в Троицком.

