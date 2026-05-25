Очевидцы рассказали о ДТП с мотоциклистом на каштановой аллее

В Калининграде на Каштановой аллее столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об аварии, которая произошла около 19:00 25 мая, сообщили «Комсомолке» очевидцы.
ДТП случилось неподалеку от выезда с аллеи на Советский проспект. По предварительным данным подросток-мотоциклист получил травму ноги. ГИБДД на месте еще нет, собралась толпа зевак.
— Молодой человек в шлеме сидит на тротуаре. Похоже у него травмирована нога. Байк лежит на дороге, — рассказали очевидцы.
