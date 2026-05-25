Почти пять соток свалки вместо огородов нашли под Волгоградом

В Городищенском районе специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили вместо обрабатываемых сельхозугодий свалку из отходов.
На месте, предназначенном для земледелия, оказались завалы отходов потребления. При этом следов попыток их уборки к моменту выездного обследования не обнаружилось. Общая площадь захламления составила 450 квадратных метров. Такое отношение к сельскохозяйственным участкам приводит к ухудшению качества почвы на них и является нарушение земельного законодательства.
Собственнику заваленного участка выдано предписание об устранении нарушения. В противном случае ему грозит конфискация земли. Ранее нерадивых землевладельцев в Волгоградской области начали лишать их участков за небрежное отношение.