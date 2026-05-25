Спасатель рассказал, как бы он хотел поступить с исполнителями теракта в ЛНР

Командир отделения пожарно-спасательной части МЧС Роман Антонов рассказал, как он бы поступил с исполнителями теракта в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Интервью со спасателем приводит RT.
— Я хочу их взять, привести сюда и показать родителей, этот плач, крик. Когда ты выносишь на одеяле ребёнка и не можешь удержать мать. Вот я и хочу им это показать, — приводят его слова в материале.
Антонов также отметил, что его дочь собиралась поступать в этот колледж в следующем году.
Украинские войска в пятницу, 22 мая, нанесли массированный удар с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».