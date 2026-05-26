Депутат маслихата умер после пластической операции: главрач клиники в Актау сделал заявление

Как сообщает телеканал, смерть депутата прокомментировал главврач актауской клиники, где, как сообщалось ранее, умер 49-летний Ербол Айтуов, который пришел в медучреждение сделать липосакцию подбородка. Главврач клиники заявил, что операции не было.
Состояние пациента ухудшилось после введения наркоза. «После введения наркоза я зашел на операцию и посмотрел на монитор. На мониторе давление поднялось до 210−220. С таким давлением операцию делать нельзя, я стал ждать, потому что реакция организма на наркоз у всех разная. В течение часа давление не снизилось, и я принял решение, что операцию делать нельзя», — заявил главврач Артур Тажиев.
Сообщается, что Ербол Айтуов был депутатом областного маслихата и председателем одного из комитетов в Палате предпринимателей. Операция по липосакции подбородка и подтяжке мышц шеи была назначена на 4 апреля. Однако через несколько часов близким сообщили, что состояние пациента ухудшилось. Оказалось также, что, кроме давления, у Ербола Айтуова сильно поднялся сахар.
У него случился инсульт, после чего мужчина впал в кому. В таком состоянии он пробыл месяц и в начале мая, не приходя в сознание, скончался.
Адвокат семьи утверждает, что тело было погребено без проведения экспертизы.
«После смерти Айтуова возбуждено уголовное дело. Нужно найти ответственное лицо, установить, что стало причиной смерти. Сначала узнать, что стало причиной впадения в кому, а затем — что стало причиной смерти. Установить, кто виноват, и привлечь их к уголовной ответственности. Над этим мы сейчас работаем», — сообщил юрист Алдирза Куанышкереев.