Жители Калининградской области получили предупреждение о беспилотной опасности

Жители Калининградской области 25 мая получили предупреждение о беспилотной опасности. Оно было направлено через канал в МАХ Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 19.00.
«Внимание! Сигнал “беспилотная опасность”! Оперативный дежурный пункта управления гражданской обороны», — отмечалось в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сработала система предупреждения. «Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в пресс-службе.
В 18.20 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Храброво».
Напомним, 3 апреля около 16:00 калининградца на мобильные телефоны поступили уведомления с текстом: «Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала т.112». В пресс-службе правительства региона заявили, что при оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение.