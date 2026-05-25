Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Калининградской области получили предупреждение о беспилотной опасности

Сообщение было направлено в канале МАХ РСЧС.

Жители Калининградской области 25 мая получили предупреждение о беспилотной опасности. Оно было направлено через канал в МАХ Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 19.00.

«Внимание! Сигнал “беспилотная опасность”! Оперативный дежурный пункта управления гражданской обороны», — отмечалось в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сработала система предупреждения. «Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в пресс-службе.

В 18.20 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Храброво».

Напомним, 3 апреля около 16:00 калининградца на мобильные телефоны поступили уведомления с текстом: «Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала т.112». В пресс-службе правительства региона заявили, что при оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение.