Жители Калининградской области получили предупреждение о беспилотной опасности

Напомним, 3 апреля около 16:00 калининградца на мобильные телефоны поступили уведомления с текстом: «Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала т.112». В пресс-службе правительства региона заявили, что при оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошел технический сбой, выдано было неправильное сообщение.