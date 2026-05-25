Свыше 70 человек эвакуировали в Ингушетии из-за потопа

Спасатели эвакуировали 75 жителей Ингушетии, в том числе 30 детей, из-за угрозы паводков. Эвакуированные отказались от размещения в пунктах временного пребывания и предпочли остаться у родственников. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе республиканского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин потребовал усилить мониторинг ситуации в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах. МЧС создало круглосуточный штаб для контроля уровня воды, а в потенциально опасных зонах проводятся укрепительные работы. Пункты временного размещения приведены в готовность.
— Режим «Повышенная готовность» введен для сил и средств всех звеньев территориальных подсистем РСЧС Республики Ингушетия. Привлечены силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего привлечено 104 человека и 28 единиц техники, из них от МЧС России — 63 человека и 14 единиц техники, — передает ТАСС.
Наводнения ранее начались в Дагестане из-за сильных дождей, прошедших в регионе 4−5 апреля. Так, в республике подтоплены более двух тысяч жилых домов, 1,8 тысячи приусадебных участков и 173 участка автомобильных дорог.