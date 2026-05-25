Суд вернул иск к Козловскому по делу об алиментах

Савеловский районный суд вернул иск актрисы Ольги Зуевой к актеру Даниле Козловскому. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.
Иск о взыскании алиментов на их несовершеннолетнюю дочь был возвращен, так как требования должны рассматриваться в порядке приказного производства.
Это подразумевает, что дело будет рассмотрено без заседаний и споров, а решение будет принято путем выдачи судебного приказа. Такой процесс является упрощенным, и судья может вынести решение в течение 5−10 дней.
Теперь Зуевой следует подать в суд заявление о выдаче судебного приказа, говорится в материале.
Зуева обратилась в столичный суд с иском о взыскании алиментов с бывшего возлюбленного днем ранее. По информации журналистов, рассмотрение дела проходит в России, несмотря на то что ребенок проживает вместе с матерью в США.