Росавиация: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калининграда

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в калининградском аэропорту «Храброво». Сообщение в канале в МАХ Росавиации поступило в 20.29.
Ограничения были введены в 18.20. Как сообщило ведомство, их вводили для обеспечения безопасности полетов.
В 19.00 калининградцам, подписанным на канал в МАХ Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пришло сообщение о беспилотной опасности. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сработала система предупреждения. «Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в пресс-службе.
В 20.23 канал РСЧС сообщил об отбое беспилотной опасности.
При подготовке к вылету их аэропорта рекомендуется:
— следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;
— обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.
— дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.
При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.