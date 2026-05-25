Росавиация: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калининграда

Сообщение поступило в 20.29 25 мая.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в калининградском аэропорту «Храброво». Сообщение в канале в МАХ Росавиации поступило в 20.29.

Ограничения были введены в 18.20. Как сообщило ведомство, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

В 19.00 калининградцам, подписанным на канал в МАХ Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пришло сообщение о беспилотной опасности. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сработала система предупреждения. «Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», — сообщили в пресс-службе.

В 20.23 канал РСЧС сообщил об отбое беспилотной опасности.

При подготовке к вылету их аэропорта рекомендуется:

— следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

— обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.

— дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
