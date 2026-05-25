Украинские дроны впервые атаковали Калининградскую область

Дроны Вооруженных сил Украины впервые с начала специальной военной операции ударили по Калининградской области — в регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
— Внимание! Сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.
Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ввели в аэропорту Храброво (Калининград). Эти меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов в регионе. Пассажиров призвали учитывать это при планировании своих поездок.
Полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров будут полностью запрещены в начале июня текущего года. Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняемых по маршрутам обслуживания воздушного движения в аэропорты и из них.
Из-за удара украинского беспилотника по административному зданию аэронавигации 8 мая была приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Дрон попал в здание филиала «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов. Позже Росавиация отменила извещение.