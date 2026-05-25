Смертельный поток: туристка из Германии погибла на пляже во Франции

Туристка из Германия погибла во время купания на французском курорте после того, как попала в сильное обратное течение. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Трагедия произошла 24 мая у побережья коммуны Леж-Кап-Ферре. По данным издания, 56-летнюю женщину унесло в открытое море мощным потоком воды. Спасти туристку не удалось.
Еще один аналогичный случай произошел неподалеку от города Лаканау в том же регионе. Там в опасное течение попал мужчина примерно 60 лет.
Согласно информации источника, с 22 мая спасательные службы региона уже вытащили из воды 31 человека. На фоне серии происшествий местные власти обратились к отдыхающим с призывом соблюдать осторожность во время купания.
Спасатели напоминают, что обратные течения считаются одной из самых опасных угроз на морских пляжах. Такие потоки способны быстро уносить людей от берега даже при внешне спокойном море, из-за чего туристам рекомендуют не заходить в воду в запрещенных местах и внимательно следить за предупреждениями на побережье.
