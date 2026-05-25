«Вымогал до 6 млн»: суд продлил арест блогеру Ульянову в Волгограде

Центральный суд Волгограда продлил арест блогеру Алексею Ульянову до 1 июня 2026 года. Фигурант громкого дела о вымогательстве останется в СИЗО Волгоградской области.
По версии следствия, в течение пяти лет Ульянов требовал от бизнесменов и чиновников от 100 тысяч до 6 миллионов рублей за молчание. Угрожал опубликовать компромат в своём ТГ-канале. Один из коммерсантов, как установили силовики, уже перевел подозреваемому 6 млн рублей.
Также блогера подозревают в сговоре с телеграмером Михаилом Серенко, задержанным летом 2025-го.
«Материалы дела содержат данные о систематических вымогательствах с использованием медиаресурсов. Это создаёт угрозу деловой репутации граждан», — отметили в пресс-службе судов Волгоградской области.
Сам Ульянов свою вину не признает, его защита намерена обжаловать решение суда, — пишет v102.ru.
