Жители Калининградской области впервые получили сообщения об угрозе БПЛА

Жители Калининградской области впервые за последние годы получили предупреждение о беспилотной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Внимание! Сигнал “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении от РСЧС по региону, которое было опубликовано в 19.00 по местному времени (20.00 по мск).
Сейчас режим угрозы БПЛА уже отменен — отбой беспилотной опасности был объявлен в 20.23 (21.23 по мск).
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.