Умерла одна из девочек, на которых совершили нападение под Тулой

Одна из двух девочек, пострадавших при нападении в Суворовском районе Тульской области, скончалась в больнице, сообщил СК.

В больнице умерла одна из двух девочек, доставленных в медучреждение после нападения в Суворовском районе Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУСК в мессенджере «Макс».

«Несмотря на оказанную медпомощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице», — сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые — женщина 1985 года рождения и уроженец Липецкой области 1991 года рождения — пришли в дом к знакомым переночевать. Мужчина решил ограбить семью, но ему оказали сопротивление. Он избил 54-летнюю женщину, её 46-летнюю сестру и их внучек. Потерпевшие потеряли сознание, после чего злоумышленники забрали ювелирные украшения и скрылись.

«В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.

25 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы, а также покушения на убийство двух её несовершеннолетних внучек и их родственницы. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По данным силовых структур, дети находились в коме.