ЧП в морской пещере: туристическая лодка ушла под воду

Туристическая лодка с детьми и беременной женщиной перевернулась в морской пещере Бенагил в Португалии. Об инциденте сообщает британское издание The Sun.
Происшествие случилось 23 мая во время экскурсии по побережью. На борту находились 12 человек — туристы из Испания и Франция.
После опрокидывания судна в воде оказались все пассажиры. По предварительным данным, травмы получили два человека. Остальных туристов удалось эвакуировать без серьезных последствий.
Спасательные службы прибыли к месту происшествия вскоре после сигнала о ЧП. Пострадавшим оказали помощь на месте.
Пещера Бенагил считается одной из самых популярных туристических локаций на юге Португалии и ежегодно привлекает тысячи отдыхающих. Экскурсии туда обычно проходят на небольших лодках, которые заходят внутрь гротов через узкие проходы со стороны моря.
После инцидента местные службы начали выяснять обстоятельства происшествия и проверять условия проведения экскурсии. Особое внимание уделяется вопросам безопасности туристических маршрутов в прибрежных пещерах во время повышенного морского волнения.
