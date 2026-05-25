ЧП в морской пещере: туристическая лодка ушла под воду

Туристическая лодка с детьми и беременной женщиной перевернулась в морской пещере Бенагил в Португалии. Об инциденте сообщает британское издание The Sun.

Происшествие случилось 23 мая во время экскурсии по побережью. На борту находились 12 человек — туристы из Испания и Франция.

После опрокидывания судна в воде оказались все пассажиры. По предварительным данным, травмы получили два человека. Остальных туристов удалось эвакуировать без серьезных последствий.

Спасательные службы прибыли к месту происшествия вскоре после сигнала о ЧП. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Пещера Бенагил считается одной из самых популярных туристических локаций на юге Португалии и ежегодно привлекает тысячи отдыхающих. Экскурсии туда обычно проходят на небольших лодках, которые заходят внутрь гротов через узкие проходы со стороны моря.

После инцидента местные службы начали выяснять обстоятельства происшествия и проверять условия проведения экскурсии. Особое внимание уделяется вопросам безопасности туристических маршрутов в прибрежных пещерах во время повышенного морского волнения.

