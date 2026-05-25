В Калининградской области власти впервые объявили беспилотную опасность

В Калининградской области местные жители впервые с начала проведения спецоперации получили предупреждение от региональных властей об опасности атаки вражеских беспилотников.
«Внимание! Сигнал “Беспилотная опасность”, — сказано в сообщении от РСЧС.
Уже через несколько минут экстренные службы объявили отбой этого режима. Однако на этом фоне в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов принимались меры по ограничению приема самолетов.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в воздушной гавани Калининграда был снят запрет на прием и выпуск воздушных судов, который был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Напомним, 2 мая этого года в аэропорту Калининграда задерживался вылет и посадка почти 40 рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области.