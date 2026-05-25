В Энергодаре из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль погиб человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Один человек погиб из-за атаки украинского беспилотника на его автомобиль в Энергодаре Запорожской области. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что украинские войска пытаются массированно атаковать гражданские микроавтобусы и вышки сотовой связи. Дронами противника уничтожены три автомобиля в черте города.

«Один погибший. Его машина была атакована дроном», — сказала Яшина.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
