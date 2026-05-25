В США собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую

Сообщается, что в полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина, где произошла стрельба. Владельцы оставили у торговой точки автомобиль, в котором находилось животное и заряженный дробовик. Собака начала передвигаться по салону и задела оружие, приведя его в действие. В результате выстрелом пробило дверь автомобиля, а женщина, которая стояла на светофоре неподалеку, получила ранение в руку.