Семь человек погибли, еще 15 ранены в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак украинских боевиков за понедельник, 25 мая. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число погибших в результате атаки украинских националистов по Рязани 15 мая увеличилось до пяти человек. Он отметил, что врачи делали все возможное для сохранения жизни местной жительницы, однако травмы оказались слишком серьезными, что привело к летальному исходу.
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.