Семь человек погибли в ДНР из-за украинских ударов

В результате атак Вооруженных сил Украины на ДНР за день 25 мая погибли семь человек, двое из которых — дети, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Семь человек, в том числе двое детей, погибли», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также рассказал, что от украинских ударов в регионе пострадали 11 взрослых и четверо детей.
