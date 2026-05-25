Дрон ВСУ атаковал спасателей во время тушения пожара в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины нанёс удар по сотрудникам МЧС, когда те тушили пожар. В результате инцидента двое человек получили ранения. Об этом проинформировала пресс-служба регионального главка МЧС России.
В заявлении ведомства уточняется, что в процессе тушения огня последовала повторная атака с использованием беспилотного летательного аппарата. Пострадавшими оказались двое спасателей — им сейчас предоставляется необходимая медицинская помощь.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, атака дрона ВСУ на пожарных произошла в Михайловском муниципальном округе. Сотрудники МЧС прибыли туда для ликвидации возгорания в жилом доме. Пожар, в свою очередь, начался из-за сброса взрывоопасного предмета.