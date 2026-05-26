«Били и закрывали в туалете»: громкий скандал разгорелся в детском саду Акмолинской области

«Моего сына били, закрывали в туалете, не давали возможности спокойно доесть завтрак, не вовлекали в учебный процесс. После произошедшего ребенок просыпается со слезами, боится ванной комнаты и посторонних людей, стал тревожным и замкнутым», — сообщила мать пострадавшего ребенка в своем обращении к изданию sinegor.kz.