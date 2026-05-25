В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии грубой провокацией

Задержание митрополита Илариона в Чехии по обвинению в незаконном хранении запрещенных препаратов выглядит как грубая примитивная провокация, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов.
«Все выглядит как грубая провокация. Причем поражает ее примитивный, топорный уровень», — приводит его слова ТАСС.
По мнению протоиерея, процесс задержания священнослужителя напоминает классическую «подставу». Выжанов отметил, что подбрасывание запрещенных веществ — излюбленный способ работы недобросовестных правоохранителей во всем мире.
Низкопробные методы, к которым прибегают противостоящие РФ силы, демонстрируют их слабость, сказал он.
«Россия и Русская православная церковь все равно безусловно выглядят как наиболее здоровая сила, особенно на фоне тотального морального разложения, царящего сейчас в Европе», — подчеркнул Выжанов.
Ранее адвокат Михал Пацовский рассказал, что процедура досмотра при задержании митрополита Илариона в Чехии проходила без независимых свидетелей и в месте, где не было камер наблюдения.
По данным МИД РФ, Илариона задержали в Чехии 24 мая. Его автомобиль остановили полицейские. Во время обыска в багажнике его машины якобы нашли неназванное вещество. Иларион отверг обвинения в незаконном хранении запрещенных препаратов.