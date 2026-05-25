Пермяков напугали хлопок и яркая вспышка в Индустриальном районе

Хлопок и яркая вспышка напугали жителей Индустриального района Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
В ночь на 26 мая жители улица Мира услышали хлопок, после чего увидели яркую вспышку. Видео опубликовали в социальных сетях. В комментариях жители поделились предположением, что произошёл пожал на электроподстанции, часть домов осталась без электричества.
«В соседних домах нет света», «Весь район без электричества», «Дети проснулись от звука», — пишут пермяки.
Сайт perm.aif.ru уточняет информацию в ГУ МЧС России по Пермскому краю и ресурсоснабжающей организации.
Напомним, ранее крупный пожар на электроподстанции произошёл в Березниках. Почти весь город остался не только без света, но и без воды и электричества.