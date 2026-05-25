СК: В Тульской области одна из двух тяжелораненых девочек скончалась в больнице

В Суворовском районе Тульской области одна из двух девочек, на которых было совершено покушение, скончалась в больнице. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство двух ее внучек и их родственницы. По подозрению в преступлениях задержаны мужчина 1991 года рождения и женщина 1985 года рождения.

По версии следствия, подозреваемые прибыли в дом знакомых переночевать. Мужчина замыслил ограбление, а когда ему оказали сопротивление, избил деревянным бруском 54-летнюю женщину, ее 46-летнюю сестру и двух внучек 2016 года рождения. Хозяйка дома скончалась на месте. Остальных госпитализировали в тяжелом состоянии.

— Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице, — говорится в сообщении.

Подозреваемые похитили ювелирные украшения и скрылись. С ними проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение.

В этот же день стало известно о другом происшествии. Правоохранителям удалось задержать 18-летнего молодого человека, который, по предварительно информации, расправился с отцом во время ссоры в Липецкой области.