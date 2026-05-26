Нож и кислота: пострадавшая в Петербурге остается в тяжелом состоянии

Девушка, на которую в Санкт-Петербург напал бывший молодой человек, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Девушка, на которую в Санкт-Петербург напал бывший молодой человек, находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщало, что, по версии следствия, мужчина напал на бывшую девушку, нанес ей не менее пяти ножевых ранений, выстрелил в колено из сигнального оружия, а затем облил кислотой.

После нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину отправили в СИЗО.

Как уточняли в объединенной пресс-службе судов Петербурга, у пострадавшей диагностированы колото-резаные раны головы, тела и конечностей, повреждения обоих коленей, а также химические ожоги второй и третьей степени.

Кроме того, у девушки зафиксированы ожоги роговицы и век.

По данным медиков, пострадавшая продолжает получать интенсивную терапию в специализированном ожоговом центре. Врачи оценивают характер травм как крайне тяжелый, поскольку химические ожоги затронули несколько участков тела и органы зрения.

