Под Волгоградом старая подруга обворовала женщину ради собственного жилья

В Иловлинском районе правоохранители расследуют уголовное дело в отношении жительницы Новгородской области, которая пожертвовала давней дружбой ради личной выгоды. Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.
39-летняя местная жительница пригласила в гости 42-летнюю подружку, с которой их связывали многолетние отношения. Женщины договорились о том, что гостья временно поживет у волгоградки, пока та работает вахтами, а заодно и поможет с домашним хозяйством, присмотрит за детьми. Какое-то время они мирно уживались, но после одной из командировок хозяйка жилья не досчиталась 1,2 миллиона рублей в своей «заначке». За помощью она обратилась в полицию.
Оперативники, расследуя кражу, быстро вышли на подругу потерпевшей. Та не стала отпираться и рассказала, что соблазнилась крупной суммой, так как хотела купить собственное жилье. К тому моменту, как на нее вышли, она успела осуществить свою мечту — купила подселение.
Гостью региона задержали и ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также ранее в Волжском был задержан молодой парень, вздумавший обокрасть свою старшую подругу.