Под Волгоградом старая подруга обворовала женщину ради собственного жилья

39-летняя местная жительница пригласила в гости 42-летнюю подружку, с которой их связывали многолетние отношения. Женщины договорились о том, что гостья временно поживет у волгоградки, пока та работает вахтами, а заодно и поможет с домашним хозяйством, присмотрит за детьми. Какое-то время они мирно уживались, но после одной из командировок хозяйка жилья не досчиталась 1,2 миллиона рублей в своей «заначке». За помощью она обратилась в полицию.