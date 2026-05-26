В ходе поисков семьи Усольцевых обследованы две пещеры Кутурчинского Белогорья

Две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, расположенные в радиусе исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края, полностью обследованы, следов людей там не обнаружено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, 23 мая спасатели вновь выехали на место исчезновения семьи в районе Кутурчина. В трехдневных поисках были задействованы пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к ним присоединились представители следственного комитета и отряда «ЛизаАлерт».
В ведомстве рассказали, что следователями были получены спелеологические карты пещер Кутурчинского Белогорья, передает агентство.
Установлено, что в радиусе исчезновения Усольцевых находятся три пещеры, две из них уже обследованы. Люди там не обнаружены.
Протяженность ходов пещер достигает 70 метров, глубина — около 30 метров, уточнили в региональном СК.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка. С тех пор о них ничего не известно.
Активные поиски семьи завершились в октябре 2025 года и перешли в режим точечных задач.