Мошенники убедили студентку ограбить чужой дом

В Башкирии суд избрал меру пресечения для 20-летней жительницы Нижневартовска, которую обвиняют в краже из частного дома. По данным Объединенной пресс-службы судов республики, девушка действовала по указанию телефонных мошенников и в итоге оказалась вовлечена в преступление, связанное с хищением ценностей.
Аферисты связались с ней, представившись сотрудниками службы доставки, и получили доступ к её личным данным через код из сообщения. Затем они убедили её, что аккаунт на государственном портале взломан, и для его восстановления необходимо выполнять их указания. Под их влиянием девушка сначала совершила кражу у знакомого, а затем отправилась в Уфу, куда ей оплатили дорогу и покупку инструментов.
На месте она проникла в дом через заранее подготовленный вход и похитила деньги, драгоценности и золотой слиток из сейфа. После этого она уехала в Казань, где сдала украденное в ломбард, а полученные средства передала посредникам. Суд постановил заключить её под стражу до середины июля, расследование продолжается.
