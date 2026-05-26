Мошенники убедили студентку ограбить чужой дом

Аферисты связались с ней, представившись сотрудниками службы доставки, и получили доступ к её личным данным через код из сообщения. Затем они убедили её, что аккаунт на государственном портале взломан, и для его восстановления необходимо выполнять их указания. Под их влиянием девушка сначала совершила кражу у знакомого, а затем отправилась в Уфу, куда ей оплатили дорогу и покупку инструментов.