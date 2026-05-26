В Индии более 300 туристов застряли на канатной дороге

В результате технической неисправности на канатной дороге в Гульмарге на севере Индии более 300 туристов оказались заблокированными в 65 кабинках на высоте около 150 метров, сообщает агентство PTI.
После поломки движение обеих ветвей канатной дороги было остановлено. Это привело к панике среди отдыхающих, оказавшихся в кабинках, зависших примерно в 150 метрах над землей.
Как сообщили представители властей, масштабная спасательная операция продолжалась семь часов из-за осложняющих действий сильных ливней. Для эвакуации туристов использовались веревки и лестницы.
«Операция по спасению завершена. Все заблокированные люди успешно эвакуированы», — сообщил представитель местных властей.
В июне 2017 года на канатной дороге Гульмарга также произошла трагедия, когда дерево, вырванное с корнем сильным ветром, упало на кабину, в результате чего погибли семь человек.
Ранее на горнолыжном курорте в швейцарском Энгельберге сорвалась кабина канатной дороги, в результате чего погибла женщина.