Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии более 300 туристов застряли на канатной дороге

Более 300 туристов застряли на канатной дороге в Индии на высоте около 150 метров.

Источник: Аргументы и факты

В результате технической неисправности на канатной дороге в Гульмарге на севере Индии более 300 туристов оказались заблокированными в 65 кабинках на высоте около 150 метров, сообщает агентство PTI.

После поломки движение обеих ветвей канатной дороги было остановлено. Это привело к панике среди отдыхающих, оказавшихся в кабинках, зависших примерно в 150 метрах над землей.

Как сообщили представители властей, масштабная спасательная операция продолжалась семь часов из-за осложняющих действий сильных ливней. Для эвакуации туристов использовались веревки и лестницы.

«Операция по спасению завершена. Все заблокированные люди успешно эвакуированы», — сообщил представитель местных властей.

В июне 2017 года на канатной дороге Гульмарга также произошла трагедия, когда дерево, вырванное с корнем сильным ветром, упало на кабину, в результате чего погибли семь человек.

Ранее на горнолыжном курорте в швейцарском Энгельберге сорвалась кабина канатной дороги, в результате чего погибла женщина.