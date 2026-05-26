Достаточно искры. Вертолёты под Ивделем скинули на горящий лес 60 тонн воды

Жаркая и ветреная погода, установившаяся на Среднем Урале, поспособствовала резкому увеличению количества природных возгораний. За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла с 10 до 130 гектаров! В Ивделе введён режим ЧС.
Глобальный рост.
Глобальный рост площади возгораний был зафиксирован в регионе на прошлой неделе. Соответствующая информация появилась в отчёте федеральной «Авиалесоохраны». Специалисты отметили, что основные причины коллапса — самовольные палы сухой травы, стихийные возгорания на землях сельхозназначения, нарушения гражданами правил пожарной безопасности.
Накануне выходных в региональном Минприроды также уточнили, что самый крупный пожар произошёл в районе Ивделя. Спасатели сообщили, что возгорание действует вдали от населённых пунктов и угрозы для людей не представляет. Тем не менее количество огнеборцев было удвоено, а специальной техники — утроено. Уже 22 мая над ликвидацией возгорания площадью 800 гектаров работало 90 человек, 11 единиц техники и два вертолёта.
На место ЧП прибыл министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, который сообщил: «На данный момент сотрудники Уральской авиабазы при помощи тяжелой спецтехники опахивают пожар по кромке, чтобы остановить низовой огонь. Нам удаётся сдерживать границы возгорания вдали от населённых пунктов, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало. В Ивделе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера».
Ситуация осложняется.
В минувший понедельник пожар в Ивдельском лесничестве всё-таки был локализован. На тот момент над ликвидацией возгорания работало уже более 100 человек. «Существенную роль сыграли вертолёты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на огонь более 60 тонн воды, — рассказал Денис Мамонтов. — Люди продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар».
Всего за воскресенье специалисты Уральской авиабазы ликвидировали четыре возгорания на общей площади 32,3 гектара: в Ивдельском, Серовском, Тугулымском МО, а также в Ревде.
«Ситуация осложняется тем, что на территории возгорания много сухого валежника, который легко воспламеняется, — пояснил заместитель руководителя Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин. — Мы продолжаем применять технологию встречного пала, чтобы остановить пожар. Важно понимать, что это контролируемое горение хвойной подстилки, сухой травы и мелких кустарников».
Для понимания: в 2026 году на территории региона возник 71 лесной пожар, из которых в первые сутки были ликвидированы 70. Общая площадь возгораний составила 2 тысячи гектаров.
Особый режим.
Напомним, что с 25 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. В числе ограничений: запрет на разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов и мусора, выжигание травы на участках, прилегающих к лесам, природным паркам и населенным пунктам. Запрещено использовать мангалы и другие устройства для приготовления пищи на открытом огне (за исключением точек общепита), посещать леса (включая лесопарки и торфяные массивы).
Владельцы частных домов и садоводы должны установить у каждого жилого строения бочку с водой объёмом не менее 200 литров и ведро (не менее 10 литров). В качестве альтернативы можно приобрести порошковый огнетушитель объёмом 5 литров или более.
Во время действия особого режима запрещено проведение любых пожароопасных работ. Туристические группы не должны устраивать стоянки и ночлег вне специально отведённых мест.
В МЧС Свердловской области также сообщили, что за последнюю неделю патрульные группы, контролирующие особый режим, совершили 290 выездов и возбудили 74 административных расследования. Среди нарушителей — два органа МСУ, 13 юрлиц, 7 индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 гражданина. Всего с начала действия особого режима за нарушения пожарной безопасности было составлено 656 протоколов.
Избегайте паники!
Специалисты сделали метеорологический прогноз возникновения ЧС на территории Свердловской области до 28 мая 2026 года. По данным экспертов, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Есть риск задымления населённых пунктов, распространения огня на жилые дома, садовые товарищества, сельскохозяйственные постройки. Есть опасность увеличения числа ДТП (вследствие задымления автодорог). Прогнозируется также нарушение электроснабжения (из-за распространения огня на опоры ЛЭП). Органам МСУ рекомендуется проинформировать об этом жителей, которые могут оказаться в зоне природных катаклизмов: через СМИ, сайты администрации, уличные пункты оповещения.
Что делать, если вы вдруг оказались в зоне лесного возгорания? Если пожар локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно — сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении действуйте осмотрительно: не уходите далеко от дорог и просек.
Если же у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией огня, немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны. Кроме того, сообщите о месте, размерах и характере возгорания в противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
Ещё один важный момент: если ваш муниципалитет находится в зоне риска — подготовьтесь к возможной эвакуации. Храните документы и ценные вещи в безопасном и доступном месте, подготовьте к экстренному отъезду личный транспорт, сделайте хотя бы небольшой запас еды и питьевой воды. И внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, а главное — избегайте паники!
Кстати.
Заметили огонь в лесу? Звоните:
*8 (800)100−94−00 (лесная охрана),
*112 (экстренные службы).