Наркорейд в Волгограде: 50 проверок за ночь в центре города

Полиция Волгограда провела массовый наркорейд в Центральном районе. За ночь силовики проверили десятки граждан на причастность к обороту запрещенных веществ.
В пресс-службе областного ведомства сообщили, что в рейде участвовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Волгоградской области и городского УМВД.
Для экспресс-тестов использовали передвижную лабораторию наркодиспансера. Проверки затронули клубы и бары на улицах Ленина и Мира. «Рейды помогают выявлять тех, кто распространяет запрещенные вещества», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полицейские предупредили: за сбыт наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы.
