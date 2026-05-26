Паника в порту Ирана: в Бендер-Аббасе раздались взрывы

Взрывы зафиксированы в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Mehr.
По данным источников, в районе города были слышны взрывы, однако информация о причинах произошедшего на момент публикации отсутствует.
Дополнительные обстоятельства инцидента уточняются. Власти и экстренные службы, как правило, в подобных случаях проводят проверку сообщений о взрывах и устанавливают возможные источники звуков.
