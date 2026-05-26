Житель Ставрополья получил 12 лет за перевод пяти тысяч рублей террористам

Южный окружной военный суд вынес приговор 34-летнему жителю Предгорного округа, признанному виновным в финансировании терроризма. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила прокуратура Ставрополья.
В суде было установлено, что в январе 2021 года мужчина, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел знакомому участнику террористической организации 5300 рублей для продолжения деятельности запрещенной группировки и совершения преступлений.
— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев, — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Раменский городской суд арестовал на два месяца мужчину, который отправил террористической организации девять тысяч рублей.