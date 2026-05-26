Полицейские задержали беглеца со 130 граммами синтетики на Луговой во Владивостоке

Ранее первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» завершился в Приморье. В период проведения акции на телефоны её участников поступило 342 обращения граждан, из них 84 — о фактах незаконного оборота наркотиков, 254 по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, 4 — о распространении пронаркотического контента в сети Интернет.