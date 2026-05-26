Полицейские задержали беглеца со 130 граммами синтетики на Луговой во Владивостоке

Полицейские Владивостока задержали местного жителя с крупной партией синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования на улице Луговой, сотрудники ППС полиции УМВД России по Владивостоку обратили внимание на молодого человека, который, увидев полицейских, заметно занервничал. При проверке документов он попытался скрыться бегством. Сотрудник полиции догнал и задержал его», — говорится в сообщении.
При досмотре полицейские обнаружили у молодого человека целлофановый пакет с несколькими свёртками подозрительного содержания.
В отделе полиции установлено, что задержанный находился в состоянии опьянения. По результатам криминалистической экспертизы изъятые вещества были признаны синтетическими наркотиками. Общая масса изъятой партии составила 130 граммов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков устанавливают канал поставки изъятых веществ и выявляют возможных соучастников преступления. Расследование продолжается.
Ранее первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» завершился в Приморье. В период проведения акции на телефоны её участников поступило 342 обращения граждан, из них 84 — о фактах незаконного оборота наркотиков, 254 по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, 4 — о распространении пронаркотического контента в сети Интернет.