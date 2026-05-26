В Энергодаре при атаке беспилотников ВСУ погиб мужчина

В Энергодаре атаке БПЛА украинских формирований подвергся автомобиль, в результате чего погиб местный житель, который ехал в этой машине.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских формирований, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня во время налёта дронов Вооружённых сил Украины на город погиб местный житель», — заявили в мэрии, информацию которой приводит РИА Новости.

В администрации уточнили, что удару БПЛА подвергся автомобиль, в котором ехал этот мужчина.

Напомним, 23 мая глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле Энергодара и города Каменка-Днепровская украинскими формированиями. Он также информировал о высокой активности беспилотников ВСУ.

24 мая постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская сторона устроила террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции. Дипломат добавил, что киевский режим «опьянён чувством вседозволенности».

