В Энергодаре при атаке беспилотников ВСУ погиб мужчина

Один человек погиб в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских формирований, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Сегодня во время налёта дронов Вооружённых сил Украины на город погиб местный житель», — заявили в мэрии, информацию которой приводит РИА Новости.
В администрации уточнили, что удару БПЛА подвергся автомобиль, в котором ехал этот мужчина.
Напомним, 23 мая глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле Энергодара и города Каменка-Днепровская украинскими формированиями. Он также информировал о высокой активности беспилотников ВСУ.
24 мая постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская сторона устроила террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции. Дипломат добавил, что киевский режим «опьянён чувством вседозволенности».