Тайские полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы задержать наркодилера

Тайская полиция, в составе группы из шести сотрудников, в том числе пяти мужчин, провела нетривиальную операцию по задержанию наркодилера, сообщают местные СМИ.
Под видом танцовщиц, облачившись в яркие костюмы с блестками, они осуществили арест гражданина по имени Меха Фа-вап-вап в ходе уличного фестиваля.
Во время досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свыше 53 таблеток метамфетамина, более 200 пластиковых пакетиков, предназначенных для упаковки наркотиков, а также мобильный телефон, использовавшийся в деятельности нелегального онлайн-казино.
Позже в отделении полиции офицеры сделали совместное фото с арестованным, не снимая ярких нарядов.
Ранее в Таиланде погиб криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов. После падения с высоты его долгое время не могли опознать из-за ошибки в написании фамилии.