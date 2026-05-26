Тайские полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы задержать наркодилера

Полицейские в Таиланде переоделись в танцовщиц, чтобы задержать преступника на фестивале.

Источник: Аргументы и факты

Тайская полиция, в составе группы из шести сотрудников, в том числе пяти мужчин, провела нетривиальную операцию по задержанию наркодилера, сообщают местные СМИ.

Под видом танцовщиц, облачившись в яркие костюмы с блестками, они осуществили арест гражданина по имени Меха Фа-вап-вап в ходе уличного фестиваля.

Во время досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свыше 53 таблеток метамфетамина, более 200 пластиковых пакетиков, предназначенных для упаковки наркотиков, а также мобильный телефон, использовавшийся в деятельности нелегального онлайн-казино.

Позже в отделении полиции офицеры сделали совместное фото с арестованным, не снимая ярких нарядов.

Ранее в Таиланде погиб криптоинвестор из Санкт-Петербурга Максим Гарбузов. После падения с высоты его долгое время не могли опознать из-за ошибки в написании фамилии.