В ЕАО пьяный водитель мопеда врезался в опору ЛЭП и попал в больницу

В ЕАО пьяный водитель мопеда врезался в опору ЛЭП.
В Ленинском районе Еврейской автономной области водитель мопеда попал в аварию и повредил опору линии электропередачи. Об этом сообщили в УМВД России по ЕАО.
ДТП произошло 25 мая около 20:30 в селе Дежнёво, в районе дома № 5 на улице Майской. По предварительным данным, 35-летний мужчина ехал на мопеде ALFA без государственных регистрационных знаков. Разогнавшись и не справившись с управлением, нарушитель врезался в опору ЛЭП.
В полиции уточнили, что водительского удостоверения у него не было. Кроме того, в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
После удара повреждения получили и мопед, и опора линии электропередачи. Самого водителя с травмами доставили в медицинское учреждение.