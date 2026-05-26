Ребенок с особенностями развития пропал в Талдыкоргане: полиция обратилась к местным жителям

«25 мая 2026 года в 19:50 на канал “102” поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего Данияра Айбека, 2019 года рождения. Около 19:30 мальчик вышел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили стражи порядка.
Приметы: рост около 120 см, был одет в белую футболку с изображением Человека-паука, черные трико и синие сланцы.
Как заявили в полиции, в районе Восточного микрорайона незамедлительно организованы масштабные поисковые мероприятия. В поисках задействованы сотрудники полиции, кинологическая служба, подразделения ДЧС, волонтеры.
Проводится обход дворов, прочесывание прилегающей местности, территории вдоль реки Каратал и пустырей. Для расширения зоны поиска используется дрон с тепловизором.
«Департамент полиции области Жетісу обращается ко всем жителям: если вы видели ребенка либо располагаете какой-либо информацией о его возможном местонахождении — незамедлительно сообщите по телефону 102. Каждая минута сейчас имеет значение», — обратились стражи порядка.