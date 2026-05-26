Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок с особенностями развития пропал в Талдыкоргане: полиция обратилась к местным жителям

В Талдыкоргане пропал ребенок с особенностями развития — организованы масштабные поиски. Полиция просит помощи жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетiсу.

Источник: Nur.kz

«25 мая 2026 года в 19:50 на канал “102” поступило сообщение о пропаже несовершеннолетнего Данияра Айбека, 2019 года рождения. Около 19:30 мальчик вышел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили стражи порядка.

Приметы: рост около 120 см, был одет в белую футболку с изображением Человека-паука, черные трико и синие сланцы.

Как заявили в полиции, в районе Восточного микрорайона незамедлительно организованы масштабные поисковые мероприятия. В поисках задействованы сотрудники полиции, кинологическая служба, подразделения ДЧС, волонтеры.

Проводится обход дворов, прочесывание прилегающей местности, территории вдоль реки Каратал и пустырей. Для расширения зоны поиска используется дрон с тепловизором.

«Департамент полиции области Жетісу обращается ко всем жителям: если вы видели ребенка либо располагаете какой-либо информацией о его возможном местонахождении — незамедлительно сообщите по телефону 102. Каждая минута сейчас имеет значение», — обратились стражи порядка.