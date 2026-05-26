Ночная тревога и взрыв: в Сумах сообщили о ЧП

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, а также объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Информация о взрыве появилась в Telegram-канале СМИ. Других подробностей о произошедшем на момент публикации не приводилось.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги в части Сумской области был объявлен около 2:54 по московскому времени.
Сведения о возможных разрушениях, пострадавших или работе систем противовоздушной обороны официально не публиковались. Украинские власти также не сообщали о причинах произошедшего взрыва.
