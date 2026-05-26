Собственника обрушившегося ТЦ в Новосибирске отправили под домашний арест

Первомайский районный суд Новосибирска не удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Сергея Туркова, владельца торгового центра, где 21 января обрушились кровля и второй этаж.
В результате трагедии погиб один человек, а двое других получили травмы различной степени тяжести.
СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сергей Турков был задержан 23 января и помещен в СИЗО, где находился несколько месяцев.
В апреле суд продлил срок содержания под стражей до 21 мая.
В мае следствие обратилось с новым ходатайством о продлении ареста, но суд отказал.
Татьяна Картавых