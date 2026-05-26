Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собственника обрушившегося ТЦ в Новосибирске отправили под домашний арест

Под стражей бизнесмен находился с 23 января.

Источник: НДН.ИНФО

Первомайский районный суд Новосибирска не удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Сергея Туркова, владельца торгового центра, где 21 января обрушились кровля и второй этаж.

В результате трагедии погиб один человек, а двое других получили травмы различной степени тяжести.

СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сергей Турков был задержан 23 января и помещен в СИЗО, где находился несколько месяцев.

В апреле суд продлил срок содержания под стражей до 21 мая.

В мае следствие обратилось с новым ходатайством о продлении ареста, но суд отказал.

Татьяна Картавых