Угонщик в пригороде Хабаровска разбил автомобиль о дерево

18-летний молодой человек судим за кражу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Некрасовке Хабаровского района полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Владелец машины припарковал ее во дворе, а ключи оставил под задним колесом. Когда он вернулся, транспортного средства на месте уже не было, однако он нашел его неподалеку разбитым и обратился в полицию.

Как выяснилось, судимый за кражу 18-летний местный житель, увидел, что его знакомый оставил машину, сам взял ключи и уехал на чужом авто. Молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево, после чего скрылся с места аварии. Автомобиль помещен на спецстоянку.

— Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровске охранник автостоянки угнал и разбил машину клиентки.