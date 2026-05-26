Угонщик в пригороде Хабаровска разбил автомобиль о дерево

Как выяснилось, судимый за кражу 18-летний местный житель, увидел, что его знакомый оставил машину, сам взял ключи и уехал на чужом авто. Молодой человек не справился с управлением и врезался в дерево, после чего скрылся с места аварии. Автомобиль помещен на спецстоянку.