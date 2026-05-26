Пациентка-иностранка напала на стоматолога во Владивостоке

Со слов стоматолога, пациентка неоднократно приходила к ней на приём. На очередной приём иностранка пришла без записи с жалобой на острую боль. Врач осмотрела её и не увидела никаких воспалительных процессов, требующих неотложной помощи. Она предложила пациентке прийти на приём позднее, в часы работы рентген-кабинета, чтобы сделать снимок челюсти и определить проблему.
Пациентку это разозлило: она начала истерику, обвиняя стоматолога в том, что та «не принимает нерусских», и стала оскорблять девушку, пытаясь спровоцировать драку. Рукоприкладство удалось предотвратить благодаря вмешательству ассистентки стоматолога. Врач утверждает, что пациентка угрожала ей, обещая убить её, как только получит гражданство.
Стоматолог также выразила опасения насчёт обстановки в семье мигрантки: у иностранки пятеро детей. Она приводит их на приём только спустя несколько суток острой боли с запущенным воспалением и никогда — на профилактические осмотры. По мнению медика, семью следует проверить инспектору по делам несовершеннолетних и органам опеки.
Девушка написала заявление в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Владивостока с просьбой привлечь к ответственности буйную пациентку. Публикациями о конфликте медика и пациентки заинтересовались в краевом управлении Следственного комитета, проводится доследственная проверка по статье 213 УК РФ — хулиганство. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев и персонал клиники.