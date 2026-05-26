В Фокино мужчина ударил знакомого ножом в сердце

В городе Фокино Приморского края заключен под стражу 34-летний местный житель. Его подозревают в убийстве. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Трагедия произошла в квартире, где находились оба мужчины. Подозреваемый был пьян. В ходе драки у него возникла личная неприязнь к 41-летнему знакомому. Он схватил нож и нанес жертве один удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Фокинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Преступление относится к категории особо тяжких. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся экспертизы.